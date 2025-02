Inter, Pavard avvisa la Lazio: "Vogliamo vincere e con la spinta dei tifosi..."

TUTTOmercatoWEB.com

Benjamin Pavard ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport per parlare del momento dei nerazzurri, sia in campionato sia in Champions League. Il difensore dell'Inter ha dichiarato: "Si vorrebbe sempre arrivare davanti a tutti, vincere tutto. L’anno scorso abbiamo disputato una grande stagione, giocando ottime partite contro le ‘grandi’ squadre. Lo dico tra virgolette, ‘grandi’, perché intendo proprio le più grandi. Abbiamo tante gare ancora da disputare, dobbiamo concentrarci solo su noi stessi".

E poi ancora: "La differenza… Penso che tutti siano motivati a vincere le partite, ma giocare dopo la Champions non è mai facilissimo perché si spendono tante energie. Siamo comunque l’unica squadra italiana rimasta in quella competizione. La nostra stagione è buona. È vero, abbiamo perso molti punti per strada, ma siamo ancora in corsa per tre competizioni. Vogliamo vincere tutto e ci sarà bisogno di tutti".

Infine, ha concluso: "Se credo nella possibilità di arrivare fino in fondo? Certo che ci credo! Si gioca sempre per arrivare in fondo, per disputare le finali e vincerle! Ma ripeto, bisogna pensare partita dopo partita, abbiamo uno staff preparato e giocatori per poter arrivare in fondo. Anche con la spinta dei tifosi".

