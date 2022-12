Inter, punizione esemplare per un titolare di Inzaghi: cos'è successo

Fonte: LaPresse

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti, il calciatore dell'Inter Edin Dzeko è stato sanzionato con un'ammenda di 5.000 euro. Per responsabilità oggettiva è stata sanzionata con un'ammenda di 5.000 euro anche l'Inter. Lo scorso 6 novembre, in occasione della gara tra Juventus e Inter, il calciatore nerazzurro aveva violato l'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva "per aver tenuto un comportamento sconveniente e grandemente volgare rivolto in segno di sfida verso i sostenitori della squadra avversaria".

TORNA ALLA HOMEPAGE