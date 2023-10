Inter - Roma, nessun giocatore di Inzaghi parlerà nel pre-partita: ecco il motivo

WEBTV PRIMAVERA - QUESTA LAZIO NON MOLLA MAI! CONTRO IL FEYENOORD FINISCE 2-2 Allo Sportcomplex Varkenoord di Rotterdam va in scena una partita bellissima. I biancocelesti, consapevoli di doversela giocare contro l'avversaria più ostica del girone zoppicano un po' all'inizio e concedono il possesso palla al Feyenoord che va in... Allo Sportcomplex Varkenoord di Rotterdam va in scena una partita bellissima. I biancocelesti, consapevoli di doversela giocare contro l'avversaria più ostica del girone zoppicano un po' all'inizio e concedono il possesso palla al Feyenoord che va in... VOCI DI MERCATO LAZIO, FABIANI A SKY: "RITARDO NEGLI ACQUISTI? NON NE FAREI UN DRAMMA". E SU IMMOBILE... Nel pre partita di Feyenoord - Lazio è intervenuto il direttore sportivo biancoceleste Fabiani. Ecco le sue parole ai microfoni di SkySport direttamente dal de Kuip: "Obiettivamente abbiamo cambiato rispetto a Sassuolo 5 elementi, sta a significare che anche... Nel pre partita di Feyenoord - Lazio è intervenuto il direttore sportivo biancoceleste Fabiani. Ecco le sue parole ai microfoni di SkySport direttamente dal de Kuip: "Obiettivamente abbiamo cambiato rispetto a Sassuolo 5 elementi, sta a significare che anche...