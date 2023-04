Inter | Skriniar operato, stagione finita? Cosa dicono i tempi di recupero

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Due notizie contrastanti per Milian Skriniar. La prima è che il giocatore si è operato alla schiena. Il difensore, come ha annunciato l'Inter, è stato sottoposto nella giornata di ieri, mercoledì 19 aprile, ad un intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare, presso la "Clinique du Sport" di Merignac. Nel comunicato, l’Inter precisa che "Skriniar seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane". Tuttavia, come riporta Sky Sport, considerando che i tempi di recupero si aggirano tra i 30 e i 40 giorni, la stagione dello slovacco potrebbe essersi già conclusa. Certa è dunque anche la sua assenza nel big match con la Lazio, in programma il 30 aprile al Meazza.