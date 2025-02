Inter, Sommer scrive sui social dopo l'operazione. Ma Dumfries lo rimprovera...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter sarà costretta a rinunciare a Yann Sommer nella partita di oggi contro il Genoa, così come per la sfida in programma martedì alle 21.00 contro la Lazio e valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Il portiere svizzero, a dire il vero, rischia di restare fuori circa un mese, saltando così anche partite fondamentali nella lotta Scudetto come quella contro il Napoli e contro l'Atalanta. La frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra lo ha costretto a operarsi, come confermato nelle scorse ora dalla stessa Inter con un comunicato ufficiale in cui rendono nota la buona riuscita dell'intervento. A confermarlo è anche il diretto interessato che sul proprio profilo Instagram ha postato una sua foto nel letto di ospedale, in cui ha scritto: "Grazie per tutto il vostro supporto e per gli auguri di recupero! Sono completamente concentrato sulla mia riabilitazione e non vedo l'ora di tornare in campo. Incrocio le dita per la partita di stasera". Non si è fatta attendere la simpatica replica di Dumfries che, tra i commenti, ha risposto: "Non incrociare le dita amico, lasciale riposare" ironizzando sul suo infortunio.