Inter, tensione a San Siro: silenzio stampa dopo la Lazio

L'Inter ha toccato il cielo con un dito, ma poi Pedro ha riconsegnato il destino del campionato nelle mani del Napoli. Un finale di partita nervoso a San Siro, con la Lazio che ha pareggiato nei minuti finali grazie al rigore siglato dall'ex Blaugrana. Si perde la calma in panchina, con Baroni e Inzaghi che sono stati espulsi. La tensione è alle stelle, soprattutto in casa nerazzurra. Infatti nel post partita nessun tesserato nerazzurro si è presentato davanti alle telecamere per parlare della sfida per non incorrere in possibili sanzioni o squalifiche.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.