Inter, Thuram confessa: "Ho goduto al gol contro la Roma"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di un'intervista rilasciata a DAZN, Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, è tornato sui gol che ha fatto finora con i nerazzurri, svelando quale per lui sia il migliore: "Quello che mi sono goduto di più penso sia quello contro la Roma. Se è per l'atmosfera? Sì, era una partita un po' particolare. Ho preso veramente il tempo per godermi l'esultanza".