Inter, tifosi infuriati poi innamorati di Acerbi: "Scusaci" e chiedono alla società...

"Odi et Amo", potrebbe essere descritto così il trattamento dei tifosi dell'Inter nei confronti di Francesco Acerbi. Il difensore non era stato accettato ben volentieri dal popolo nerazzurro al suo arrivo a Milano, soprattutto per il suo passato nel Milan. Ieri sera, a seguito della vittoria (con tanto di gol) contro il Parma in Coppa Italia, ha pubblicato sui social un post di festeggiamento, sotto il quale si sono scatenati i supporters: "Scusaci" è stato il commento più gettonato, una richiesta di perdono per un "benvenuto" fin troppo duro riservato al calciatore, ma anche "Mille scuse non basterebbero" e "Menomale che ci sei". La tifoseria è unita anche sulla questione riscatto e chiede quindi a gran voce ai vertici societari di trasformare ufficialmente il calciatore in un nerazzurro a tutti gli effetti.