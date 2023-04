Inter, Veneroso: "Inzaghi via a fine stagione? Non me lo aspetto..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Inter continua a tenere banco il discorso relativo al futuro di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro rischia concretamente l'esonero a fine stagione, anche se l'esperto di calciomercato Matthias Veneroso non è di questo avviso. Le sue parole a Tuttomercatoweb.com: "Non mi aspetto l’addio, oggi è importante vincere la Coppa Italia ed entrare nelle quattro che si qualificheranno per la Champions oltreché arrivare più avanti possibile nell’attuale competizione europea. Inzaghi sarà messo in discussione come forse qualche giocatore. Oggi però se dovessi scegliere un sostituto vedrei un tecnico carismatico che possa dare una scossa, mi piacerebbe vedere Simeone. Ma non credo che oggi ci sia la volontà di cambiare".