Inter - Verona, Gervasoni ammette: "Grave errore, gol da annullare"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Gervasoni, componente della CAN, è stato ospite di Open Var su Dazn. Nonostante nella puntata si sia parlato degli episodi della 18esima giornata, inevitabilmente si è parlato anche del caso Bastoni-Duda in Inter-Verona: "Non siamo particolarmente soddisfatti. Analizzeremo l'episodio con calma per capire il mancato intervento. Se è stato un errore? Assolutamente sì, era un gol da annullare. Abbiamo ascoltato le registrazioni ma dovremo parlare con il Var Nasca per capire se ha considerato l'intervento di Bastoni equiparlandolo a un body check mentre invece è lui che intenzionalmente colpisce con il corpo il difensore avversario. Uno degli errori più vistosi della stagione. Le altre decisioni sono state corrette. Come in tutte le squadre ci sono momenti complicati, bisogna quindi abbassare la testa e continuare a lavorare. Vogliamo dargli tranquillità, qualche passaggio in Serie B, come sempre successo per arbitri, assistenti e varisti, per recuperarlo in vista del resto della stagione e vediamo come reagisce”.