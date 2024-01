Inter - Verona, niente Var su Bastoni - Duda: da Casale in poi...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Inter batte il Verona con una serie di colpi di scena nel recupero e si laurea campione d'inverno. Lascerà discutere però quanto accaduto nell'azione che ha portato al 2-1 di Frattesi: in occasione del calcio d'angolo, Bastoni colpisce Duda che va a terra, poi lo stesso difensore nerazzurro prende la traversa con un tiro al volo di sinistro, Calhanoglu fa partire un destro non trattenuto da Montipò e tap-in di Frattesi. Nonostante le proteste della squadra veronese (che hanno portato anche all'espulsione di Lazovic) l'arbitro Fabbri non è stato richiamato al monitor dal Var Nasca, lasciando la valutazione del campo rispetto all'intensità del contatto tra Bastoni e Duda.

Questa interpretazione rappresenta una beffa se si ripensa al gol annullato alla Lazio sempre contro il Verona. Ironia della sorte, in quel caso a contrasto con Casale c'è lo stesso Duda, che tra l'altro era stato graziato qualche minuto prima dalla seconda espulsione. A differenza del contatto Bastoni - Duda, in cui soltanto l'interista colpisce il veronese, in Verona - Lazio la trattenuta è reciproca, con Casale che riesce alla fine a liberarsi dal braccio dell'avversario. Ayroldi concesse il gol, poi venne richiamato al Var da Paterna per valutare al monitor l'intensità del contatto di un episodio già giudicato in campo, e tornò sulla sua decisione. Rete annullata.

Da Casale - Duda in poi, prima di Inter - Verona, erano già accaduto tre episodi simili: il gol di Giroud in Atalanta - Milan, il gol di Arnautovic con spinta di Bisseck su Strootman in Genoa - Inter e il rigore concesso in Lazio - Frosinone per il mani di Guendouzi che riceve spinte da Romagnoli e Okoli alle spalle. In tutti questi casi il Var non è intervenuto sull'intensità del contatto. Questione di protocollo.