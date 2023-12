Inter, Zhang carica la squadra in vista della Lazio: le forti parole del presidente

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter non è andata oltre lo 0-0 contro la Real Sociedad, passando da seconda il girone di Champions League. Un risultato deludente per la squadra nerazzurra ma che, soprattutto dopo li video messaggio mandato da presidente Zhang, non abbassa il morale della rosa. Il patron cinese nella serata di ieri ha voluto caricare i suoi ragazzi in vista della partita contro la Lazio, complimentandosi con loro per la strada intrapresa e ribadendo la priorità della stagione: lo Scudetto. Di seguito le sue parole riportare dalla Gazzetta dello Sport: "L'Inter è dove deve essere. Abbiamo un sogno, la seconda stella. E lavoriamo per realizzarlo. Il percorso fino a Istanbul e quello svolto in questa stagione mi rende orgoglioso. Grazie a tutti.Grazie a tutti. Al management, che garantisce continuità: l'Inter è e resterà stabile. Grazie a Inzaghi per il lavoro svolto, la strada è quella giusta".