Inter, Zhang: "In campionato ogni partita è una finale. Il quarto posto..."

Grande soddisfazione per l'Inter che ha eliminato il Benfica ai quarti di Champions League, conquistando la semifinale contro il Milan. A Sky Sport ha parlato il presidente Steven Zhang, che è partito dalla qualificazione europea: "Significa tanto, un significato enorme per tutti noi. Abbiamo iniziato con tutti i nostri giocatori non avevano esperienza in Champions League. Ora siamo dei vincenti che vogliono lottare fino alla fine per questa competizione". Poi un occhio va al campionato: "Credo che d'ora in avanti, ogni partita di campionato deve essere come una finale. Arrivare nelle prime posizioni è la base di tutte le nostre competizioni, spingeremo fino in fondo".