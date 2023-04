Inter, Zhang si veste da 'rapper' e nessuno lo riconosce: il retroscena al Castellani

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, DOPPIA SEDUTA: SARRI SORRIDE, C’È L’INTERO GRUPPO FORMELLO - Tutti in gruppo appassionatamente. Rosa a completa disposizione di Sarri, si comincia a lavorare dal punto di vista tattico a Formello, il tecnico biancoceleste manda avanti le prove contrapponendo il suo 4-3-3 al 3-5-2 di Inzaghi. Mosse e contromosse da adottare.... FORMELLO - Tutti in gruppo appassionatamente. Rosa a completa disposizione di Sarri, si comincia a lavorare dal punto di vista tattico a Formello, il tecnico biancoceleste manda avanti le prove contrapponendo il suo 4-3-3 al 3-5-2 di Inzaghi. Mosse e contromosse da adottare.... WEBTV UFFICIALE - LAZIO, CATALDI RINNOVA FINO AL 2027: IL COMUNICATO La notizia era nell'aria già da diversi giorni, adesso è arrivata anche l'ufficialità: Danilo Cataldi ha rinnovato il suo contratto con la Lazio. Prolungamento fino al 2027 per il centrocampista romano sempre più leader tecnico e... La notizia era nell'aria già da diversi giorni, adesso è arrivata anche l'ufficialità: Danilo Cataldi ha rinnovato il suo contratto con la Lazio. Prolungamento fino al 2027 per il centrocampista romano sempre più leader tecnico e... VOCI DI MERCATO LAZIO, IDEE PER L'ESTATE: ECCO CHI STUZZICA SARRI PER IL MERCATO IN ENTRATA Periodo di decisioni importanti per il duo Lotito - Sarri. Mentre si pensa ai rinnovi del trio d'attacco, c'è anche da valutare i probabili partenti con qualcuno in arrivo. Con Romero in partenza e Cancellieri diretto in prestito, Sarri ribadisce le sue... Periodo di decisioni importanti per il duo Lotito - Sarri. Mentre si pensa ai rinnovi del trio d'attacco, c'è anche da valutare i probabili partenti con qualcuno in arrivo. Con Romero in partenza e Cancellieri diretto in prestito, Sarri ribadisce le sue...