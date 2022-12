Intercettazioni Juve, Cherubini e la polemica con il Sassuolo per Locatelli: le parole incriminate

Fonte: Tuttomercatoweb.it

La Gazzetta dello Sport, parlando dell'inchiesta riguardante la Juventus, prende in esame il passaggio di Manuel Locatelli dal Sassuolo alla Juventus e cita un'intercettazione di Federico Cherubini che, al telefono col Chief Financial Officer ,Stefano Bertola, si lamenta del trattamento ricevuto dai neroverdi che, nel frattempo, stanno trattando il giocatore anche con l'Arsenal: "Se io sono in partnership e poi quando vengo a comprare un giocatore sono trattato come un cliente che arriva la prima volta, che partnership è? Se io mi siedo e Giovanni (Carnevali, ndr) mi dà le stesse condizioni che dà a Edu dell'Arsenal, che non ha mai visto in vita sua, qual è il valore aggiunto della nostra relazione decennale? Che fine hanno fatto gli 8 milioni che ha guadagnato in 6 mesi con Demiral, che non sapeva chi fosse...e dovevamo prenderlo noi, ma non avevamo posto? Che fine ha fatto il nostro decisivo appoggio quando ha preso Sensi? E la valorizzazione di Zaza? E i 13 milioni presi da Lirola?".