Intercettazioni Juve, Cherubini mette in mezzo anche la Roma: "Non puoi fare..."

Fonte: Tuttomercatoweb.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Filtrano nuove e continue intercettazioni inerenti la Juventus, l'ultima riportata dalla Gazzetta dello Sport riguarda, però, anche la Roma. Nel corso di una telefonata tra il Football Director della Juventus Federico Cherubini e l'ex direttore finanziario Stefano Bertola, facendo riferimento a Fabio Paratici, si parla anche di uno scambio con i giallorossi. "Se Fabio si svegliava la mattina e aveva mal di testa o beveva un bicchiere poteva firmare 20 milioni senza dirlo a nessuno. Era pericoloso (...)". Dice Cherubini che si sente rispondere così da Bertola: "Sì perché va in loop". E replica Cherubini: "Lui a un certo punto non aveva più questo filtro (...) Non agiva per la Paratici srl, ma per la Juve eh (...) Ha fatto un fuori giri! E ti ha portato a fare delle operazioni che in un contesto di normalità non puoi fare...Spinazzola-Pellegrini non puoi farlo".