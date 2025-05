Internazionali d'Italia | Paul batte De Minaur e vola ai quarti

Continua il feeling tra gli Internazionali d'italia e Tommy Paul. Il tennista americano, dopo la semifinale dello scorso anno, vola ai quarti di finale. In un programma stravolto dalla pioggia, il giocatore a stelle e strisce si impone sull'australiano De Minaur per 7-5 6-3 al termine di un match condotto in lungo e in largo. Paul è riuscito finalmente a battere il rivale che aveva avuto la meglio nei cinque confronti diretti con lo statunitense.

Tommy ora sfiderà il polacco Hubert Hurkacz per provare a replicare le semifinali conquistate dodici mesi fa. Un successo importante per Paul che riavvicina la top ten e vuole continuare a stupire sulla terra capitolina.

