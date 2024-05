Inzaghi, Cassano lo sfonda: "Ha fatto un disastro. Ha perso due scudetti e..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nel corso del suo intervento al podcast 'La fiera del calcio', Antonio Cassano ha ribadito la pochissima stima che ha nei confronti di Inzaghi attaccandolo duramente nonostante la vittoria dello scudetto di quest'anno. Le sue considerazioni: "Se io vado a vedere il percorso di Inzaghi, è partito i primi tre mesi all'Inter benissimo e io dicevo ci fossero residui di Conte. Poi ha fatto un disastro, dove lui era di gran lunga più forte di un Milan da quarto posto e ha perso lo scudetto. Aveva una squadra clamorosa, primo disastro. L'anno scorso se mettevi il Napoli tra le prime quattro era oro: l'Inter aveva una squadra clamorosa, ha fatto un altro disastro e non si è visto nulla. Poi arriva ad un certo punto in cui volevano mandarlo via: Marotta aveva parlato con Conte, era il suo primo obiettivo".

"Poi da febbraio in poi vince qualche partita e ha la fortuna di vincere col Porto e poi va in finale. Non meritava, ha avuto la fortuna di trovarsi lì e poi la fortuna l'ha abbandonata. Inzaghi non è un allenatore stratosferico come lo fanno passare: ha vinto quest'anno, ma ha perso due campionati. Io non vedo quest'evoluzione che la gente vede, per me non è in crescita. Lui non ha vinto uno scudetto, ne ha persi due".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE