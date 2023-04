Inzaghi riscrive la storia (in negativo) dell'Inter, la società si muove: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

Simone Inzaghi si gioca tutto. Mercoledì è in programma il ritorno dei quarti di Champions League e l'Inter, forte del 2-0 dell'andata, ospita il Benfica. Nonostante sia a un passo dalle semifinali di Champions League, però, il tecnico resta in discussione. Pesano le undici sconfitte in campionato e il quinto posto in classifica, che potrebbe diventare sesto se alla Juventus dovessero essere restituiti i 15 punti di penalizzazione. Non è tutto qui perché, perdendo con il Monza sabato, i nerazzurri hanno stabilito un record negativo. Per la prima volta nella loro storia il club nerazzurro ha perso tre gare interne consecutive senza segnare. La società è pronta a correre ai ripari e imputa ad allenatore e a giocatori il diverso approccio alle gare. La Champions viene vista come un palcoscenico e tutti danno il massimo, mentre in campionato non accade lo stesso. La proprietà, come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è pronta a mettere un premio per il quarto posto per provare a smuovere i giocatori. Una cosa è certa, Inzaghi si gioca la conferma e la qualificazione in Champions è determinante sia per lui che per le casse della società. Nonostante i tre trofei conquistati in due anni, il piacentino è in forte discussione.