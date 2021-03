Italia, Acerbi si complimenta con i compagni: “Ben fatto!” - FOTO

Vittoria importantissima quella di questa sera per l'Italia di Roberto Mancini che ha portato a casa tre punti importantissimi contro l'Irlanda del Nord. 2-0 firmato Berardi e Immobile. Tra chi non è sceso in campo anche il leone Francesco Acerbi che avrà sicuramente modo di rifarsi nelle prossime gare e che intanto su Instagram si è congratulato con i compagni: "Ben fatto ragazzi!".

