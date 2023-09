Italia, Adani: "Immobile capitano? Dopo quello che ha detto sull'Arabia se lo merita"

TUTTOmercatoWEB.com

"l no all'Arabia Saudita? Sì, volevo continuare a vivere determinate emozioni con questa maglia, poter dimostrare di essere ancora in grado di dare tanto e con l'Europeo davanti tocca farlo subito", così ieri ha parlato il capitano della Lazio e dell'Italia, Ciro Immobile. Parole apprezzate dal commentatore Rai, Lele Adani che ha commentato così la scelta: "Non possono esserci contenuti tecnico-tattici senza contenuti motivazioni. La Nazionale si sta unendo sotto questo profilo e sono tutti coinvolti. Immobile che ha detto di aver rifiutato l'Arabia anche per la Nazionale merita quella fascia".