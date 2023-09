Italia, allarme Chiesa: l'ala a rischio per la Macedonia. E contro la Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mancano poco più di ventiquattro ore per l'esordio di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia e il tecnico toscano deve già affrontare i primi problemi. In queste ore, infatti, Federico Chiesa avrebbe accusato un problema fisico che lo metterebbe in forte dubbio per la partita contro la Macedonia del Nord. L'ala di proprietà della Juventus è reduce da una stagione colma di infortuni che, inevitabilmente, ne hanno condizionato anche lo stato fisico. Starà a Spalletti e al suo staff valutare il problema e decidere se rischiarlo o no. Nel frattempo, a Torino, Allegri incrocia le dita e spera che il problema sia meno grave del previsto, soprattutto in vista della partita del 16 settembre contro la Lazio.