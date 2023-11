Italia, Bastoni torna a casa: Spalletti convocato un giocatore della Roma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ce la fa Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter ha accusato un problema al polpaccio che lo ha costretto a fare ritorno a Milano, come comunicato dalla stessa Figc: "A seguito degli esami strumentali effettuati stamani, che hanno confermato un risentimento muscolare al polpaccio destro, il difensore Alessandro Bastoni è stato ritenuto non idoneo a sostenere gli impegni con la Nazionale e farà pertanto rientro al club di appartenenza. Ulteriori approfondimenti verranno effettuati dallo staff medico dell'Inter". Al suo posto il commissario tecnico Spalletti ha deciso di convocare, per le partite contro Macedonia del Nord e Ucraina, il centrale della Roma Gianluca Mancini. Allo stesso modo Marco Carnesecchi raggiungerà i compagni a Coverciano, in attesa di novità sul fronte Vicario.