Italia, Bonanni: "Ho notato che quando ha segnato Immobile nessuno..."

Massimo Bonanni, ex calciatore, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato anche dell'Italia e delle critiche a Gianluigi Donnarumma: "Ho notato alcune cose: segna Immobile e non ha esultato nessuno. Sulla punizione presa, Donnarumma era bloccato. E' proprio l'atteggiamento che non va. Per me fa questi errori non per tecnica ma perché è presuntuoso. Non credo che sia diventato scarso, ma credo che i giocatori non abbiano capito l'importanza di dover arrivare all'Europeo. La presunzione ci sta giocando brutti scherzi".