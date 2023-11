Italia, Bonaventura: "Non sarà semplice, ma ci stiamo preparando al meglio"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Intervistato da Rai Sport, il centrocampista della Fiorentina e della Nazionale Giacomo Bonaventura ha parlato in ocassione della prossima sfida contro la Macedonia. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni riguardo il match: "Sono due partite molto importanti, non saranno semplici. Quando si deve vincere per forza non è mai semplice, ma le stiamo preparando al meglio e stiamo facendo tutto ciò che c'è da fare. Ci sarà bisogno di grandi prestazioni. Sarà importante partire forte e dare subito un segnale. Non troveremo un avversario remissivo, è una squadra che prova a giocare e cerca di fare un bel calcio. Dobbiamo tirar fuori le nostre qualità. Essere uniti, essere stretti e compatti ci può dare tanti vantaggi. Soprattutto quando attaccano gli altri, ma anche per recuperare la palla e andare in attacco. Spalletti ci sta trasmettendo diversi concetti, non c'è tanto tempo ma abbiamo fatto riunioni e video per arrivare alle prossime sfide nel migliore dei modi".