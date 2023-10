Italia, Braglia: "Sono fiducioso, noi italiani diamo il meglio nelle difficoltà"

TUTTOmercatoWEB.com

Sarà una gara cruciale quella del San Nicola per l'Italia di Spalletti che sfiderà Malta nel match in programma alle 20.45. Intorno agli azzurri è scoppiato il caos, dovuto al caso scommesse, ma la nazionale azzurra dovrà necessariamente centrare l'obiettivo per non complicare ulteriormente il cammino verso Euro 2024. In merito ha detto la sua anche Simone Braglia ai microfoni di TMW Radio: "E' un po' lo specchio dell'Italia, è la nostra società fatta così. Mi rammarica la questione. Siamo in una fase delicata, che coinvolge di nuovo l'ambiente sportivo. Spero vivamente che possano esserci degli errori in fase di giudizio, che qualcosa non sia vero alla fine".

"Sono fiducioso a livello di mentalità per le prossime sfide della Nazionale. Nelle difficoltà, per genetica, diamo il meglio. Non vorrei essere in una situazione del genere, ma io sono fiducioso, perché il calcio poi è il calcio. E' una Nazionale che vede un tecnico che fonda sullo spirito di gruppo un qualcosa d'importante. Credo che sapremo tirare fuori prestazioni positive".