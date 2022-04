Italia, cade un altro tabù: ai figli il cognome di entrambi i genitori

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SARRI GESTISCE IL GRUPPO: ROSA DIVISA A METÀ FORMELLO - Secondo allenamento settimanale. Anche oggi, come per lo scarico di ieri mattina, Sarri divide la rosa in due gruppi dopo il riscaldamento iniziale. Da una parte i titolari anti-Milan (mini-partite con le porticine), dall'altra i calciatori impiegati con un... FORMELLO - Secondo allenamento settimanale. Anche oggi, come per lo scarico di ieri mattina, Sarri divide la rosa in due gruppi dopo il riscaldamento iniziale. Da una parte i titolari anti-Milan (mini-partite con le porticine), dall'altra i calciatori impiegati con un... WEBTV LAZIO - MILAN, PATRIC: "ABBIAMO LOTTATO. IO HO SOFFERTO, MA NESSUNO..." La Lazio esce dal manto verde dello stadio olimpico di Roma sconfitta contro il Milan. A sbloccare la partita è il goal di Ciro immobile che trova però la risposta di Giroud e sul finale di Tonali. La Lazio così perde l’occasione di... La Lazio esce dal manto verde dello stadio olimpico di Roma sconfitta contro il Milan. A sbloccare la partita è il goal di Ciro immobile che trova però la risposta di Giroud e sul finale di Tonali. La Lazio così perde l’occasione di... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DAL BRASILE: "IL GREMIO PENSA GIÀ AL RITORNO DI LEIVA" Tra i calciatori della Lazio col contratto in scadenza c'è anche Lucas Leiva. Se non si giungerà a un accordo relativo al prolungamento, il centrocampista lascerà Roma. È in Europa da 15 anni, ma non ha mai nascosto la volontà di... Tra i calciatori della Lazio col contratto in scadenza c'è anche Lucas Leiva. Se non si giungerà a un accordo relativo al prolungamento, il centrocampista lascerà Roma. È in Europa da 15 anni, ma non ha mai nascosto la volontà di...