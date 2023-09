Italia, Cannavaro attacca: "Stiamo diventando un supermercato! Dopo Berlino..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'ultima volta che l'Italia ha superato la fase a gironi in un Mondiale era il 2006. Sappiamo tutti, poi, come andò a finire. Da quell'anno per gli azzurri c'è stato un vero e proprio tracollo: dalle eliminazioni alla prima fase nel 2010 e nel 2014, fino al mancato accesso all'edizione del 2018 e poi a quella del 2022. Una situazione tragica che, ai microfoni del Messaggero, Fabio Cannavaro ha criticato con fermezza. Proprio lui, che a Berlino alzava al cielo da capitano la Coppa del Mondo, ha sottolineato il buio che è sceso sul Paese, dopo la storica vittoria del quarto Mondiale. L'Italia, ha spiegato l'ex Pallone d'Oro, necessita di una doppia rivoluzione: la prima di tipo tecnico; la seconda strutturare, più specificatamente legata alla questione stadi. Il Paese, secondo lui, starebbe diventando il supermercato dell'Arabia Saudita e della Premier League, relegandosi a un ruolo che non gli deve appartenere. Per quanto riguarda Spalletti, invece, Cannavaro si è detto fiducioso sul suo lavoro, ma a patto che gli venga dato del tempo per trasmettere le sue idee.