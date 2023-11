Italia, Caputi: "In gare così importanti Immobile sarebbe stato utile"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Stop al campionato e spazio alla Nazionale. L'Italia del ct Spalletti sarà impegnata in due gare fondamentali per qualificarsi al prossimo Europeo contro Macedonia del Nord e Ucraina. Tra gli azzurri non ci sarà, per scelta tecnica, Ciro Immobile e l'assenza del capitano della Lazio è stata così commentata da Massimo Caputi.

"Indubbiamente Immobile non è in uno splendido momento di forma, anche se è in ripresa. Però a me sembra non avere ancora la brillantezza migliore. Certo è strano non convocare uno come lui. Credo che sia una questione di forma e di caratteristiche che non si addicono al gioco di Spalletti. Credo che in partite così importanti avere uno come Immobile è utile, ma Spalletti ha fatto le sue considerazioni", queste le sue parole a TMW Radio.