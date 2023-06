Italia, Caressa duro: "Abbiamo sbagliato tutto. Serviva un centravanti..."

Fabio Caressa,ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del ko dell'Italia contro la Spagna: "Abbiamo sbagliato quasi tutto obiettivamente. E' una squadra che nel secondo tempo non è riuscita a ripartire. Io ho una domanda senza risposta: visto che non portavamo la palla su, a cosa servivano due giocatori di contropiede? Forse serviva il centravanti boa, per far salire la squadra. Hai giocato con Zaniolo prima punta e mi è sembrato strano considerando gli sforzi fatti per naturalizzare Retegui".