Italia, Chiesa infortunato: la decisione sul calciatore

Un problema all'adduttore ha costretto Federico Chiesa a fermarsi. L'esterno della Juventus, infatti, non sarà disponibile per la partita di domani contro la Macedonia, così come per quella del 12 settembre contro l'Ucraina. Luciano Spalletti, in accordo con lo staff medico, ha deciso di rispedirlo a Torino dove nelle prossime ore sarà valutato in vista della partita del 16 contro la Lazio.