Italia, Codignoni: "Immobile? Non so se andrà all'Europeo, ma sicuro..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manuel Codignoni, giornalista di Radio Rai, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” su TMW Radio per commentare la Nazionale di Luciano Spalletti: "Il risultato non è fondamentale per l’esito della spedizione azzurra quindi mi sembra giusto sperimentare. Le occasioni non saranno tante quindi è importante cominciare da subito a fare esperimenti. Giusto schierare la difesa a tre stasera e a trovare nuove possibilità davanti. Stasera conta più imparare che vincere”.

Su Immobile?

“Si sa che in questo momento Immobile non sta vivendo un momento positivo, sia dentro sia fuori dal campo. Per lui è stata una stagione deludente. Non so se lo porterà all’Europeo ma di sicuro non sarà lui la figura centrale”.