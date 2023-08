Italia, Condò indica il post Mancini: "Tra Spalletti e Conte preferisco..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, il giornalista Paolo Condò ha commentato così le improvvise dimissioni del ct dell’Italia Roberto Mancini, proponendo il successore: “Per il dopo Mancini in Nazionale indicherei Antonio Conte, perché abbiamo due grandissimi allenatori liberi in questo momento: Conte e Spalletti, che ha appena vinto lo scudetto. Li ritengo pari come valore altissimo, Conte ha già avuto un’esperienza molto importante e positiva con la Nazionale. Mi ricordo Conte in lacrime dopo l’eliminazione ai quarti di finale dell’Europeo nel 2016, quando aveva già firmato per il Chelsea. Ci teneva tantissimo a quella squadra e a quell’esperienza. Calcolando che il tempo è poco, siccome il 9 settembre l’Italia deve andare a vincere contro la Macedonia del Nord, serve un grande allenatore che non deve andare a capire come funziona alla guida di una nazionale. Spalletti? Gli preferisco Conte a questa esperienza solo perché il tempo è poco, ma Spalletti ci sta benissimo dentro questo ruolo. A quel punto diventerebbe quasi provvidenziale la sua decisione di non proseguire col Napoli dopo lo scudetto. Potrebbe dedicarsi anima e corpo all’Italia. Conte e Spalletti sono nomi di grandissimo appeal, spero che sia uno di questi due il successore di Mancini”.