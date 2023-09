Italia, D'Agostino: "Romagnoli non lo vedo bene con Bastoni"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Fabrizio Pozzi

Gaetano D'Agostino analizza la prima Italia di Spalletti. Sabato sera l'esordio contro la Macedonia del Nord. L'ex centrocampista di Siena e Udinese ha detto a TMW Radio: "Spalletti è stato sempre diretto con i suoi giocatori, sono contento per la sua scelta perché si tornerà alla meritocrazia. Credo che Spalletti stia formando lo zoccolo duro all'interno dello spogliatoio. E credo che partiranno a mille con la Macedonia. Vedremo degli errori, ma credo che la squadra partirà carica perché Spalletti trasmette questo".

La coppia di centrali come la vede?

"Romagnoli e Bastoni non li vedo bene insieme, sono mancini e il giro palla non lo vedrei molto fluido. Io vedrei bene più una coppia con Mancini. Vedremo che mezzala sarà messa vicino a Spinazzola, perché oggi per me Dimarco è uno dei più forti d'Europa in quel ruolo".