Italia, da Scamacca ad Acerbi: chi potrebbe rientrare in Nazionale

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola all'indomani di Nord Macedonia-Italia 1-1 si proietta sulle convocazioni di ottobre e spiega che in quell'occasione il nuovo commissario tecnico Luciano Spalletti dovrebbe presentare diverse novità.

Innanzitutto Gianluca Scamacca, che ha giocato 81 minuti e realizzato una doppietta contro il Monza solo dopo che il neo ct aveva già diramato le convocazioni. In attacco occhio anche a Moise Kean, mentre a centrocampo piace e non poco Cesare Casadei, miglior calciatore all'ultimo Mondiale Under 20 e adesso all'Under 21.

Ma novità - si legge - potrebbero esserci anche sulle fasce e in difesa. Destiny Udogie del Tottenham sarà presto nel giro azzurro e anche Andrea Cambiaso della Juventus è un attenzionato speciale. Dovrebbe tornare Francesco Acerbi e occhio anche al capitano del Torino Alessandro Buongiorno.

Rovella, Fagioli, Ricci e Fazzini altri calciatori che il ct seguirà nei prossimi mesi, ma per loro difficilmente ci sarà spazio già a ottobre.