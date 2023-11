Italia, Donnarumma: "Abbiamo due gare importanti. Questo farà la differenza"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Venerdì 17 alle 20:45 l'Italia affronterà la Macedonia del Nord, poi il 20 dovrà vedersela con l'Ucraina. Entrambe le sfide saranno determinanti per la qualificazione della Nazionale al prossimo Europeo e in merito, durante l'evento 'Hall of Fame' a Coverciano, si è espresso Gianluigi Donnarumma. Queste le sensazioni del portiere sulle prossime gare: "Abbiamo due gare importanti, ma lavoriamo con serenità. C'è un gruppo forte disponibile, che si allena bene. La mentalità farà la differenza e bisogna restare sereni, dobbiamo continuare a disputare al meglio gli allenamenti e così sono sicuro andrà tutto bene".

