Italia, Donnarumma festeggia le 50 presenze: "Questo traguardo è un punto di partenza" - FOTO

Gianluigi Donnarumma fa 50 in Nazionale. Il portiere classe '99 ha raggiunto il traguardo di presenze con la maglia Azzurra grazie all'amichevole disputata contro l'Austria. L'estremo difensore del PSG, nonostante la giovane età, è da anni il portiere titolare ed è stato tra i protagonisti nella vittoria a Euro 2020. Su Instagram Gigio ha festeggiato pubblicando un post in cui ha scritto: "Le mie prime 50 presenze in Nazionale arrivano in un momento di crescita, in cui stiamo lavorando tutti insieme per riportare la Nazionale dove merita. Questo traguardo è un punto di partenza, è un motivo di grande orgoglio e uno stimolo a dare sempre tutto per questi colori e a contribuire a un futuro vincente".