Italia e il tabù Macedonia del Nord: i precedenti sono da incubo

La partita di stasera (ore 20:45) contro la Macedonia del Nord allo stadio Olimpico di Roma è fondamentale per il cammino dell'Italia verso Euro 2024. Una vittoria darebbe la possibilità agli azzurri di sfidare l'Ucraina lunedì a Leverkusen con due risultati su tre. In caso di mancato successo servirà battere la compagine di Rebrov per avere la certezza di essere in Germania la prossima estate.

A tenere in apprensione gli azzurri sono i precedenti contro la Macedonia, che seppur sia una formazione emergente ha sempre creato grosse difficoltà all'Italia. Nei quattro incontri giocati finora è arrivata appena una vittoria a fronte di due pareggi e la clamorosa sconfitta di Palermo nella gara di spareggio valida per la qualificazione al Mondiale 2022. Tutti i confronti sono piuttosto recenti. I primi due risalgono al girone di qualificazione al Mondiale 2018 in cui è arrivato un successo esterno per 3-2 grazie con la rete di Immobile nel finale e il pareggio a Torino per 1-1. Di seguito tutti i precedenti nel dettaglio.



Skopje 09/10/16 - Macedonia del Nord-Italia 2-3 (Qualificazioni Mondiale 2018)

Torino 06/10/2017 - Italia-Nord Macedonia 1-1 (Qualificazioni Mondiale 2018)

Palermo 24/03/2022 - Italia-Nord Macedonia 0-1 (Qualificazioni Mondiale 2022)

Skopje 09/09/2023 - Macedonia del Nord-Italia 1-1 (Qualificazioni Euro 2024)