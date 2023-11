Italia, El Shaarawy in Mixed Zone: "Il gol è una grande soddisfazione" - VIDEO

Fonte: Dal nostro inviato Alessandro Vittori

Presente in zona mista, Stephan El Shaarawy ha risposto alle domande dei cronisti presenti. Di seguito le sue dichiarazioni sulla vittoria dell'Italia contro la Macedonia: " Jorginho era dispiaciuto per il rigore, ma contento per la vittoria. È un giocatore forte e importante per noi. Contro l'Ucraina non so se sarò titolare, siamo tutti pronti. C'è ancora tutto in gioco, dobbiamo esesre ancora più determinati. Servirà una gara di grande attenzione e personalità. Il gol è una soddisfazione immensa, mi mancava da tanto. Poi qui all'Olimpico è ancora più sepciale. Lo dedico alla mia famiglia. Spalletti mi conosceva dai tempi della Roma, mi trovo bene con lui, mi trovo più vicino alla porta. Voglio farmi trovare sempre pronto e aiutare la squadra".