Italia, El Shaarawy: "Siamo un gruppo di bravi ragazzi con tanta qualità"

Stephan El Shaarawy, autore del quinto gol contro la Macedonia, ha parlato del match ai microfoni della Rai. Ecco il suo pensiero, con un occhio alla prossima sfida contro l'Ucraina: “L’esterno sinistro è il ruolo dove ho giocato di più. Con il gioco di Mourinho sono più indietro, anche se per caratteristiche vado spesso in avanti. Con questo modulo sono più vicino alla porta. Oggi è un gol importante per me, è una grande soddisfazione. È stato importante reagire ai due gol subiti. Facendo un gioco propositivo, ci sta di subire qualcosa in più. La reazione però è stata buona, andando subito a fare due gol. Lo spirito del primo tempo è una delle nostre caratteristiche, cioè dominare la gara e creando occasioni. Dopo i due gol non abbiamo più subito".

"Questo è un gruppo di bravissimi ragazzi che si aiuta. Non ci sono teste matte, hanno tanta voglia di lavorare e seguono il mister. E poi c’è tanta qualità, sia di chi gioca che di chi sta in panchina. Per giocare a questi livelli, anche chi sta fuori deve avere la mentalità giusta per fare la fifferenza. Questo gruppo ce l’ha. Oggi è una vittoria che non ci fa stare tranquilli, solo più consapevoli che siamo una squadra forte, ma che deve affronatare ogni partia con lo spirito giusto. Dobbiamo scendere con la giusta determinazione. C’è ancora tutto in gioco, le cose possono cambiare da un momento all’altro".