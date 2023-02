Italia Femminile, Bertolini: "C'è un atteggiamento diverso dall'Europeo"

La Lazio Women dovrà aspettare due settimane per tornare in campo per gli impegni della Nazionale. Le Azzurre infatti saranno impegnate nell'Arnold Clark Cup a partire da domani 16 febbraio contro il Belgio a Milton Keynes, in vista del Mondiale. Così, la ct Milena Bertolini alla vigilia del match ha commentato in conferenza: “Le ragazze sono molto felici di essere qua, stanno lavorando bene, con grande entusiasmo e concentrazione. Ci siamo ritrovate solo due giorni fa ma ho constatato che nel gruppo c’è una motivazione e un atteggiamento diverso rispetto all’Europeo”. Infatti, sono state proprio le Fiamme Rosse ad escludere le azzurre dall’Europeo.