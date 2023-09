Italia femminile, Bertolini: "Un uomo in panchina? Ritorno al patriarcato"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

Parole dure quelle rilasciate dall'ex allenatrice della Nazionale femminile, Milena Bertolini, che ha rassegnato la sue dimissioni all'indomani dell'eliminazione dell'Italia al Mondiale. "La forza del Mondiale 2019 era stata una squadra di donne, con un c.t. donna, capace di fare gruppo. Questo, per l’Italia, era stato il cambiamento culturale. Dove sono oggi le donne negli staff della serie A femminile? Forse il 10%... Siamo considerate immagine: le quote rosa diventano necessarie. E noi ci mettiamo del nostro, siamo le peggiori nemiche di noi stesse: aveva ragione Murgia quando diceva che servono due donne per far fuori una donna. Ma così andiamo indietro, torniamo al patriarcato", afferma sulle pagine de il Corriere della Sera.