Italia Femminile, Gravina presenta Soncin: "Letti commenti ingenerosi..."

© foto di www.imagephotoagency.it

È iniziata ufficialmente l'avventura di Andrea Soncin sulla panchina dell'Italia Femminile. In occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo ct il presidente della Figc Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Così come fatto in occasione della presentazione di Luciano Spalletti, oggi aggiungiamo un ulteriore nuovo capitolo alla nostra storia azzurra. Mi dispiace aver sentito e letto commenti che ritengo ingenerosi, soprattutto perché basati sulla non conoscenza della realtà dei fatti. Abbiamo investito nel calcio femminile, abbiamo lavorato per il riconoscimento dello status di professioniste e diamo a questa struttura un’importanza culturale prima che sportiva. Per fare bene c’è bisogno di tempo e di fiducia: noi come Federazione riconosciamo questo in Soncin e nel suo staff, ma deve essere riconosciuto anche da parte delle calciatrici e da tutti coloro che rappresentano e raccontano il movimento", queste le sue parole.