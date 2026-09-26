Italia | Frattesi entra, ma "può fare poco": le pagelle del laziale
26.09.2026 13:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Davide Frattesi è entratoal 64' nella sfida tra Italia e Belgio, valida per la prima giornata del Girone A di Nations League. Subentrato al posto del debuttante Romano, il centrocampista della Lazio non è riuscito a incidere, ma il contesto era di quelli complicati. Il Corriere dlelo Sport ha descritto così il suo ingresso: "Il boato dell’Olimpico lato Nord dice tutto, fa e può poco". Di seguito le sue pagelle dei quotidiani:
CORRIERE DELLO SPORT - Frattesi 5,5
GAZZETTA DELLO SPORT - Frattesi 5,5
CORRIERE DELLA SERA - Frattesi 5
IL MESSAGGERO - Frattesi 5,5
LA REPUBBLICA - Frattesi 6
IL TEMPO - Frattesi 5,5
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.