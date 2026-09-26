Italia | Frattesi entra, ma "può fare poco": le pagelle del laziale

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RASSEGNA STAMPA - Davide Frattesi è entratoal 64' nella sfida tra Italia e Belgio, valida per la prima giornata del Girone A di Nations League. Subentrato al posto del debuttante Romano, il centrocampista della Lazio non è riuscito a incidere, ma il contesto era di quelli complicati. Il Corriere dlelo Sport ha descritto così il suo ingresso: "Il boato dell’Olimpico lato Nord dice tutto, fa e può poco". Di seguito le sue pagelle dei quotidiani:

CORRIERE DELLO SPORT - Frattesi 5,5

GAZZETTA DELLO SPORT - Frattesi 5,5

CORRIERE DELLA SERA - Frattesi 5

IL MESSAGGERO - Frattesi 5,5

LA REPUBBLICA - Frattesi 6

IL TEMPO - Frattesi 5,5