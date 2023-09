Italia, Giordano: "Immobile fa il suo. Donnarumma? Merita la panchina"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Bruno Giordano, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha espresso un parere sul momento della Lazio: "Bisogna rimettersi sulla retta via. È vero che abbiamo fatto una grande partita, ma non basta per cancellare i danni fatti nelle prime due. Girone Champions? Non ci dobbiamo lamentare perché mi sembra che l’Atletico lo rincontriamo all’ultima giornata e potrebbe essere un vantaggio per noi se fosse già qualificato. Le partite le devi giocare sempre, lo abbiamo visto anche con la Nazionale contro la Macedonia”.

In vista della sfida contro l'Ucraina, l'ex biancoceleste ha detto la sua sugli azzurri. Su Ciro Immobile: "Lui fa il suo, quando viene sollecitato ci sta sempre. Ha fatto il gol che poteva permettere all’Italia di portare a casa i tre punti e poi Donnarumma che ha la testa tra le nuvole rischia di mandare all’aria tutto"

E Donnarumma: "Io credo che, per il suo bene, dovrebbe essere sollecitato non solo a Parigi ma anche in Nazionale. Deve capire che il ruolo se lo deve meritare, non deve giocare sempre e comunque perché è stato baciato da Madre Natura. Mi dà l’idea che ormai è talmente sicuro di giocare che a volte è poco reattivo e concentrato. Un po’ di panchina gli farebbe bene. Sta facendo passi all’indietro, già è difficile migliorarsi ma almeno mantenere il livello dei primi anni. Qualche errore di troppo per un portiere di quella levatura, per qualità può rientrare tra i primi tre al mondo. Chi sarebbe il secondo? Secondo me Meret, quelli del Napoli hanno il vantaggio della passata stagione. Provedel e Vicario giocano comunque in squadre importanti, però credo che inizialmente possa andare più su Meret. Domani mi aspetto tre quattro cambi, sono fisiologici dovuti anche alla delusione del risultato. Ci sono poche certezze, una è Immobile".

