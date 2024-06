Italia, Graziani: “Di questa Nazionale ricorderemo solo una cosa…”

TUTTOmercatoWEB.com

Un'eliminazione amara quella subita dall'Italia eliminata da Euro 2024 per mano della Svizzera. Sulla gara e anche sulle responsabilità di Spalletti e della squadra ha detto la sua Ciccio Graziani ai microfoni di Tuttomecatoweb.com: "Nel calcio si può perdere, ma qui c'è stata proprio una lezione di calcio e questo non può non fare male. Di buono non c'è stato niente, una squadra in balia di se stessa. Non siamo mai stati in partita, abbiamo creato poco e niente. Purtroppo di questa Nazionale ricorderemo solo una cosa: non è mai stata squadra, non c'è mai stata identità".

Poi su Spalletti: "Deve essere l'allenatore giusto, facendo anche tesoro degli errori commessi. Luciano deve assolutamente rimanere".