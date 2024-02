Italia, il quinto posto può davvero valere la Champions: la classifica aggiornata

Fonte: Tuttomercatoweb.com

L'Europa continua a sorridere all'Italia. I risultati delle squadre di Serie A - Lazio, Milan e Roma - impegnate nelle coppe in settimana hanno ulteriormente consolidato il primato nel ranking. Un aspetto nient'affatto secondario: le due nazioni che concluderanno la stagione al primo posto avranno infatti una squadra in più nella prima annata della nuova Champions League. Così che il quinto posto, e non più solo il quarto, potrebbe diventare d'oro.

Il ranking UEFA stagionale per nazioni

1. Italia 14.714 (7 partecipanti, 7 ancora in gara)

2. Germania 13.928 (7 partecipanti, 6 ancora in gara)

3. Inghilterra 13.875 (8 partecipanti, 6 ancora in gara)

4. Spagna 12.937 (8 partecipanti, 6 ancora in gara)

5. Francia 12.250 (6 partecipanti, 6 ancora in gara))

6. Repubblica Ceca 12.000 (4 partecipanti, 3 ancora in gara))

7. Belgio 11.800 (5 partecipanti, 3 ancora in gara)

8. Turchia 11.000 (4 partecipanti, 2 ancora in gara)

9. Olanda 9.000 (5 partecipanti, 3 ancora in gara))

10. Danimarca 8.500 (4 partecipanti, 1 ancora in gara)

10. Portogallo 8.500 (6 partecipanti, 4 ancora in gara)