Italia, Immobile-Pellegrini: il derby questa volta è... sull'Olanda! - VIDEO

© foto di www.imagephotoagency.it

Siparietto azzurro quello messo in scea tra Ciro Immobile e Lorenzo Pellegrini impegnati entrambi a Coverciano nel ritiro della Nazionale in vista dell'impegno di Nations League con la Spagna. Questa volta la sfida non è in campo ma sui libri. I due infatti hanno dovuto rispondere ad alcune domande inerenti all'Olanda: da quante biciclette ci sono nel paese fino al club più titolato. Com'è andata? Pari e patta, Immobile e Pellegrini hanno sbagliato solo una domanda a testa portando a casa un pareggio.