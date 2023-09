Italia, Jacobelli: "Spalletti ha scelto giocatori che danno garanzie"

TUTTOmercatoWEB.com

Manca pochissimo all'esordio per la Nazionale targata Spalletti che sabato 9 settembre alle 20.45 scenderà in campo contro la Macedonia del Nord. A dire la sua sugli azzurri è Xavier Jacobelli che ha così parlato ai microfoni di TMW Radio: "Mai come in questi momenti ciò che conta è la vittoria. Una rivincita della sciagurata notte di Palermo, ma non solo. Mi aspetto una Nazionale molto compatta, determinata. Mi è piaciuto l'approccio di Spalletti, fatto di entusiasmo e orgoglio per la Nazionale. I giocatori che ha convocato sono quelli che gli danno più garanzie ora. L'addio di Mancini ha ricompattato l'opinione pubblica e il pubblico, che attende con grande interesse il debutto di Spalletti, la miglior scelta possibile oggi visti i precedenti e lo scudetto col Napoli. Ora però tocca ai giocatori".