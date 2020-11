Italia, Kean lascia il ritiro della Nazionale: al suo posto arriva Okaka

Moise Kean non ci sarà per gli impegni contro Polonia e Bosnia in Nations League. Come riporta Sky Sport, l'attaccante del PSG lascia il ritiro della Nazionale a causa di un guaio muscolare. Per sostituirlo, Mancini ha deciso di chiamare Okaka, attaccante dell'Udinese, che raggiungerà gli Azzurri a Coverciano.

